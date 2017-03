Jovem é preso com armas e munição em Fazenda Rio Grande

Policiais encontraram armas e munições em abordagem no bairro Nações (foto: PMPR/divulgação)

Duas pistolas, munições e um colete balístico foram apreendidos por policiais militares do 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM), pertencente ao 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), em uma abordagem de rotina no município de Fazenda Rio Grande (região Metropolitana de Curitiba). A ação, que aconteceu na madrugada de sábado (11/03), resultou em um rapaz encaminhado.

Por volta da 1 hora, a equipe patrulhava pelo bairro Nações quando avistou um grupo de pessoas em atitude suspeita e efetuou a abordagem. Com um rapaz os policiais encontraram uma pistola calibre 380 que, segundo o envolvido, seria do seu padrasto. Foi deslocado até a residência do jovem e o homem indicado por ele negou ser o dono da arma de fogo.

No quarto do rapaz os militares estaduais encontraram mais uma pistola calibre 635, munições de calibre 380 e calibre 38, além de um colete balístico. O jovem foi levado, juntamente com as armas de fogo e os demais materiais apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil.