PM recupera veículo no bairro do Xaxim

Veículo havia sido roubado no Água Verde (foto: PMPR/divulgação)

Policiais militares da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), recuperaram um veículo neste domingo (12/03) durante patrulhamento de rotina em Curitiba (PR), na Capital do estado. O condutor foi levado à delegacia.

A equipe seguia pelo Bairro Xaxim quando, ao passar pela Rua Catarina Goossen, abordou um Jeep Renegade, de cor branca. No interior do carro os militares não encontraram nada de ilegal, mas após consulta no sistema, verificaram que o veículo havia sido roubado no Bairro Água Verde. O condutor e o automóvel recuperado foram levados à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).