Mais de 1,7 mil pessoas participam de corrida solidária Provopar/BPTran

(foto: Soldado Adilson Voinaski Afonso)

Centenas de pessoas acordaram cedo neste domingo (12/03) para participar da 2.ª Corrida Solidária Provopar Estadual e BPTran, em comemoração aos 65 anos do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). Além de incentivar a prática esportiva, todo o valor arrecadado ajudará famílias paranaenses que se encontram em situação de risco.

A prova, que teve largada e chegada na sede do BPTran, no Bairro Capão da Imbuia, em Curitiba, contou com mais de 1,7 mil participantes divididos em três categorias: Comunidade 5 e 10 km (masculino e feminino - subdivididos em faixas etárias de 18 a 70 anos ou mais); Militares 5 e 10 km (masculino - de 18 a 55 anos ou mais - e feminino - de 18 a 36 anos ou mais); Corrida (masculino e feminino, sem divisão de faixa etária). Os primeiros colocados receberam dinheiro, troféus e brindes.

O comandante do BPTran, tenente-coronel Valterlei Mattos de Souza, disse que a corrida faz parte das comemorações dos 65 anos da unidade, mas também ajuda famílias menos favorecidas e incentiva a população a ter uma melhor qualidade de vida por meio da prática esportiva. “Este momento é de integração, para mostrar que a PM está junto da comunidade”, afirmou.

A presidente da Provopar, Carlise Kwiatkowski, elogiou a parceria. “Para nós tem muito significado esta parceria com o BPTran, que é uma instituição de grande excelência e que todos os dias organiza e cuida do nosso trânsito”, disse. E reforçou o aspecto social da atuação: “A PM também está ajudando, através deste evento, famílias que necessitam, ampliando o trabalho do Provopar. Quem ganha com essa união é a população carente e que está em vulnerabilidade social. Precisamos destacar que é a PM trabalhando em prol da comunidade”.

PERCURSO - A largada foi às 8 horas para os atletas que competiram nos 5 Km e às 8h05 para aqueles que fizeram os 10 Km. Alguns minutos após o início da prova, o primeiro colocado na categoria 5 Km comunidade chegava. “Sou de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, e minha namorada que fez a inscrição. Não esperava esta colocação e tenho que agradecê-la pelo incentivo. Parabenizo a todos pela organização do evento”, disse Rafael Pereira de Melo, de 18 anos.

Militares também conseguiram destaque, como a soldado Hallyne Bergamini Silva Caetano, 1.° lugar na categoria 10 Km militar. “É gratificante conseguir conciliar meu trabalho com a atividade física. A PM nos dá esse subsídio para que possamos ter uma melhor qualidade de vida. Aproveito e convido a todos para procurarem uma atividade que gostem e se empenhem para praticar um esporte”, acrescentou.

A estrutura recebeu elogios. “Pratico corrida de rua há uns 25 anos. O trajeto foi muito bem escolhido e toda a prova foi muito bem organizada. Cada detalhe fez a diferença para que o evento fosse perfeito”, afirmou o secretário da Chefia de Gabinete do Governador, Deonilson Roldo. Após a largada, os competidores receberam água disponível nos postos de abastecimento, bem como ganharam frutas, barra de cereal, sorvete e outros alimentos. Ambulâncias também estiveram dispostas em diferentes locais.

COMUNIDADE - Um dos momentos de grande emoção no evento foi a chegada ao final da prova de uma equipe composta por pessoas com deficiência física e familiares. “O trajeto foi bem legal e é uma alegria poder trazer minha filha para participar de momentos como este. O mais legal em uma corrida é a harmonia entre todos, você chega e é aplaudido, sendo incentivado. É emocionante”, conta Rocio Piotto Junior.

Alguns competidores aproveitaram para fazer atividade física em família, como Marcel Maria, que estava acompanhado do filho Rodrigo de 12 anos. “Não tem emoção maior do que ver meu filho participando de uma corrida a partir de uma atitude minha, fazendo uma prática esportiva sem que eu peça, apenas por iniciativa própria. A PM está de parabéns pela estrutura e organização”, disse. “Gostei da prova e pretendo vir outras vezes. Foi cansativo, mas muito divertido”, acrescentou Rodrigo.

Outras pessoas levaram seus fiéis escudeiros. Aline Ferreira Leite chegou ao final da prova muito satisfeita e feliz por ter feito o percurso com seu cão Luke. “Corro e hoje trouxe ele para me acompanhar. Vi a campanha em uma rede social e resolvi participar, tanto para ajudar o próximo quanto para levar nosso cachorro para uma atividade. Achei interessante a iniciativa do BPTran e sempre que puder estaremos presentes”, afirmou.

Além da atividade física, o momento foi de reencontro entre colegas de trabalho e amigos. “O evento foi muito bem organizado e espero que se repita por muitos anos. Foi uma manhã com um clima muito gostoso, um momento de confraternizarmos e rever pessoas importantes”, citou a tenente Danielle Rinaldi Valadares.

PREMIAÇÃO - Na categoria comunidade e militar 10 Km, masculino e feminino, o 1.º lugar recebeu R$ 500,00, o 2º lugar, R$ 300,00 e o 3.º lugar, R$ 200,00, além de troféus. Os primeiros colocados da modalidade de 5 Km geral, masculino e feminino, receberam um troféu especial. Já as quatro assessorias esportivas que mais tiveram atletas inscritos ganharam prêmio em dinheiro. Os primeiros colocados também ganharam um tênis.

PARCERIAS - A prova contou com o apoio do Provopar Estadual, Governo do Estado do Paraná, Elite Eventos Esportivos, Copel Telecom, Sanepar, Compagás, Sindafep, 361º, Secretaria Estadual de Esportes, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Studio Pilates, Procorrer, Hangar 18, Imprensa Oficial, Suplly Life, Detran, Corpo de Bombeiros, Ceasa, Bapka Sorvetes, Loja Prime, Academia Muscle Prime, Plus Santé Ambulâncias, Igreja Quadrangular de Curitiba, Revista Voi, Revista Diference, Xamitton Isotônicos, Rádio e TV É Paraná, Rádio Transamérica e Ouro Fino.

Para o Diretor-Presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, que também participou da corrida, um evento como esse gera somente frutos positivos. “Hoje temos a integração e a promoção da saúde, além de, através desta prova, podermos ajudar outras pessoas que necessitam. Neste evento contamos com a união de várias instituições, sempre atuando em conjunto com a PM”, ressaltou.