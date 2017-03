Curitiba terá friozinho no meio da semana

(foto: Geraldo Bubniak)

"Saudades do frio? Na terça e quarta-feira (14 e 15) teremos temperaturas um pouco mais baixas entre o Sul, Campos Gerais e RMC (entre 12 e 14°C)". Esta mensagem foi postada no Twitter do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) neste domingo (12). Apesar de fazer calor na tarde de domingo em Curitiba — mais de 29ºC por volta das 14h50 — na terça-feira a Capital tem previsão de temperaturas entre 14 e 22 graus. Na quarta a mínima desce aos 13ºC. O verão termina no dia 20 de março.

Neste domingo áreas de instabilidade provocam pancadas de chuvas isoladas com descargas atmosféricas nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Oeste do Paraná. O deslocamento preferencial é de Sudoeste para Leste/Nordeste sobre as regiões paranaenses. Ao longo da tarde, há previsão de intensos temporais nesses setores do Estado. Demais regiões o tempo segue estável e com muito calor, como por exemplo no Litoral, que tem temperaturas acima dos 30,0 °C.