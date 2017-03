Juan Carlos Poca, de 14 anos, interpretou "É o amor" (foto: Reprodução)

O garoto Juan Carlos Poca, de 14 anos, de Foz do Iguaçu (região Oeste) garantiu a continuidade do The Voice Kids neste domingo, interpretanto o clássico sertanejo "É o amor", da dupla Zezé di Camargo, e arrancou muitos aplausos da plateia do pgrograma. Ele foi escolhido pelo público para continuar no time Victor e Leo com 58%. Giulia Soncini foi a escolhida por Leo Chaves para seguir na competição.