SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas foram confirmadas como mortas depois de um tumulto em show do cantor Indio Solari na cidade de Olavarrías, na Argentina, na madrugada deste domingo (12). Os dois homens foram pisoteados. Um deles sofreu politraumatismos e o outro teve uma parada cardiorrespiratória. As informações foram confirmadas para o jornal argentino "La Nacion" pelo secretário de saúde local, Germán Maroni. Segundo o "La Nacion", o número de vítimas pode ser de até dez pessoas, sendo sete delas menores de idade. O jornal afirma também que o local do show estava superlotado: 300 mil pessoas presentes quando a capacidade máxima era de 200 mil espectadores. O tumulto aconteceu durante a terceira música do show, próximo à grade de segurança em frente ao palco. O cantor acompanhou tudo e chegou a solicitar seguranças no local, avisar da possibilidade de pessoas no chão e dizer que "devem estar bêbados, não os pisem".