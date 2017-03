Autor de 'Novo Mundo' diz que novela tem 'muitos pontos de contato com os dias atuais'

DIEGO BARGAS, ENVIADO ESPECIAL* RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A novela "Novo Mundo", que estreia dia 22, tem a intenção de "tirar o espectador da realidade atual e transportar para outro século", diz o diretor da nova trama das seis da Globo, Vinícius Coimbra. "Espero que isso faça bem para as pessoas", completa. "A TV ainda é o único entretenimento de milhares de pessoas", explica Thereza Falcão, autora da novela. Alessandro Marson, que divide o trabalho com ela, conclui: "A trama tem muitos pontos de contato com os dias atuais. Queremos contar uma história de otimismo". Thereza explica o motivo de dividir o protagonismo entre o casal que realmente existiu (Dom Pedro e Leopoldina, vividos por Caio Castro e Letícia Colin) e o fictício (Joaquim e Anna, interpretados por Chay Suede e Isabelle Drummond): "Também queremos mostrar a participação dos anônimos na construção desse país". Para dar a essa viagem no tempo clima de realidade, os atores tiveram que se dedicar: "Eles toparam se enfiar nisso, estudar muito e falar com sotaque, que os expõe bastante". Os personagens, além de portugueses e brasileiros, vêm da Áustria, Alemanha, Itália e África, entre outros lugares. Todos tiveram cuidadoso trabalho de prosódia. * O jornalista viajou a convite da Globo