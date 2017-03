Sem Neymar, Barcelona perde para o Deportivo La Curuña

Redação Bem Paraná com informações do Uol

12/03/17 às 15:48 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Sem Neymar, o Barcelona perdeu fora de casa do Deportivo La Curuña por 2 a 1 neste domingo (12), pelo Campeonato Espanhol, depois da vitória histórica sobre o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

Com o resultado, a equipe de Luis Enrique encerra uma sequência de 19 jogos sem derrotas na competição nacional e cinco sem perder na temporada. Além disso, o Barça se complica na briga pelo título do torneio, porque ficou com 60 pontos, só um a mais do Real Madrid. E os merengues jogam ainda neste domingo contra o Betis e têm uma partida a menos.

Enquanto isso, os donos da casa conseguiram um belo feito: não venciam o Barcelona desde 2008. Foram 13 jogos no período.

Na próxima rodada, o time catalão recebe o Valencia no domingo (19), às 16h45 (de Brasília), no Camp Nou. Enquanto isso o La Coruña enfrenta o Celta de Vigo na mesma data, às 14h30 (de Brasília), no Riazor.

Os outros resultados da rodada do Espanhol

Sexta (10):

Espanyol 4x3 Las Palmas

Sábado (11):

Valencia 1x1 S. Gijón

Sevilla 1x1 Leganés

Málaga 1x2 Alavés

Granada 0x1 Atlético de Madri

Domingo (12):

R. Sociedad 0x2 Athletic

Deportivo 2x1 Barcelona

Celta de Vigo x Villarreal

Real Madrid x Betis

Segunda (13):

Osasuna x Eibar