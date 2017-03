LOVLOVLOV, a peça de cinco choques

Depois de uma longa temporada em Curitiba e de se apresentar no FIT (Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto), LOVLOVLOV – peça única dividida em cinco choques, retorna a Curitiba para 8 apresentações gratuitas, a partir do dia 29 de março, dentro do projeto “Ações LOVLOVLOV” que integra o Festival de Curitiba.

Além da peça, a Mostra oferece 4 oficinas sobre processo de criação da cena. Beto Bruel, Edith de Camargo, Isabel Teixeira e Fernando de Proença, Diego Marchioro e Cindy Napoli realizarão, entre prática e teoria, encontros que pensam a cena e sua construção a partir da experiência vivida na criação do trabalho, além de um diálogo com a equipe sobre processo de criação. A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas através do site www.rumoempreendiment osculturais.com

As apresentações e oficinas, uma realização do SESI-PR, acontecerão no Centro Cultural SESI Heitor Stockler de França, com entrada franca.

LOVLOVLOV, uma peça única dividida em cinco choques, partiu de um estudo minucioso da vida e das cartas de amor de Carmen Miranda, ícone de um país por mais de meio século. Para além de seu talento nato e sua voz única, Carmen foi exposta em sua época como produto Made in Brazil. Relida e revisitada anos mais tarde pelos tropicalistas, ainda permanece como espelho e referência de um país que volta a tatear suas raízes e identidades em meio à escuridão que assola os dias atuais.

Num mundo onde a manipulação se esconde para além do que é visível, uma figura emblemática é exposta numa espécie de cabine/vitrine. Dois atores dividem um espaço bipartido (o público tem que escolher de que lado vai ficar, A ou B) e realizam o mesmo texto na boca de um mesmo personagem.

No Museu de Cera dos Carnes (a vitrine), dois atores, Carne 1 e Carne 2 (duas vozes para uma mesma figura), estão constantemente expostos. Na vitrine do que é criado para o consumo, os Carnes mergulham numa viagem humana e pessoal: sofrem por um amor não correspondido e transitam por diversas paisagens e patologias da paixão.

Serviço:

Ações LOVLOVLOV

LOVLOVLOV – Peça única dividida em cinco choques

Centro Cultural SESI Heitor Stockler de França

(Av. Marechal Floriano Peixoto, 458 41 3322-2111)

OFICINAS

Oficina de Iluminação com Beto Bruel

Quinta – 23/03: 14 às 18h00

Oficina de Produção, com Diego Marchioro e Cindy Napoli

Sexta – 31/03: 14 às 18h00

Oficina de Som, criação autoral e sonoplastia com Edith de Camargo

Terça – 04/04: 14 às 18h00

Oficina de Dramaturgia com Isabel Teixeira e Fernando de Proença A escrita na cena

Sexta e Sábado – 07 e 08/04: 14h00 às 18h00

Todas as oficinas são gratuítas

Inscrições através do site: www.rumoempreeendimentosculturais.com