Bienal de Curitiba homenageará a China

Após iluminar a cidade em sua última edição com o tema Luz do Mundo, que trouxe à capital artistas renomados dos quatro cantos do planeta, a Bienal de Curitiba 2017 prestará homenagem à continental China.

O anúncio oficial foi feito na última semana na sede do Ministério da Cultura, em Brasília, onde o ministro Roberto Freire esteve reunido com o vice-ministro da Cultura da China, Yang Zhijin.

Apresentada pelo Ministério da Cultura (MinC), Secretaria de Estado da Cultura, MON, Prefeitura de Curitiba e FCC, a Bienal de Curitiba começa no dia 30 de setembro de 2017 e prossegue até 25 de fevereiro de 2018.

Com a formalização da homenagem, já está no ar no site e nas redes sociais a nova linguagem visual da Bienal de Curitiba, mais minimalista, com inscrições em português e mandarim e com as cores da bandeira chinesa – vermelho e amarelo.

Ao longo dos 24 anos de história já participaram da Bienal de Curitiba inúmeros artistas chineses que provocaram imensa conexão com o público. Este reconhecimento somado à importância de sua cultura milenar e ao fato de que a arte chinesa contemporânea passa por grande expansão foram determinantes para a escolha do país como foco do evento. Como país homenageado, a China ocupará espaço de honra no Olho do MON, com uma seleção dos seus mais renomados e reconhecidos artistas contemporâneos.

A Bienal de Curitiba nasceu em 1993 e a partir de 2007 passou a incluir atividades audiovisuais, literárias e artistas que contemplam a poesia visual. Bienal de Curitiba 2017.

De 30 de setembro de 2017 a 25 de fevereiro de 2018