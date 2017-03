Prefeitura embarga show de MC Kevinho no Abranches

MC Kevinho: prefeitura alegou falta de licença específica e o local não possui liberação do Corpo de Bombeiros. (foto: Reprodução/facebook)

Os fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo foram até a Sociedade Abranches na tarde desde domingo (12) para cumprir o embargo do show do MC Kevinho, que aconteceria no clube na data de hoje. O departamento foi acionado pela Secretaria Municipal da Defesa Social e pela Vara da Infância e Juventude. O evento não obteve licença específica e o local não possui liberação do Corpo de Bombeiros.

Dessa forma, é impossível ter a dimensão da capacidade de público e da correta sinalização de saídas de emergência. O auto de embargo foi emitido no último dia 9 de março.