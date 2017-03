Sem Neymar, Barça perde para La Coruña e se complica no Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem Neymar, o Barcelona perdeu do Deportivo La Curuña por 2 a 1 neste domingo (12), pelo Campeonato Espanhol, depois da vitória histórica sobre o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Com o resultado, a equipe de Luis Enrique encerra uma sequência de 19 jogos sem derrotas na competição nacional e cinco sem perder na temporada. Além disso, o Barça se complica na briga pelo título do torneio, porque ficou com 60 pontos, só um a mais do Real Madrid. E os merengues jogam ainda neste domingo e tem uma partida a menos. Enquanto isso, os donos da casa conseguiram um belo feito: não venciam o Barça desde 2008, ou seja, 13 jogos. Na próxima rodada, a agremiação azul-grená recebe o Valencia no domingo (19), às 16h45 (de Brasília), no Camp Nou. Enquanto isso o La Coruña enfrenta o Celta de Vigo na mesma data, às 14h30 (de Brasília), no Riazor. O JOGO Os donos da casa começaram pressionando os adversários e, logo aos nove minutos do primeiro tempo, tiveram uma boa chance. Bruno encontrou espaço e tocou para Joselu na entrada da grande área. O atacante chutou forte e Ter Stegen fez bela defesa. A primeira oportunidade de gol do Barcelona foi apenas aos 26 da etapa inicial da partida. Messi cobrou falta na intermediária e encontrou Suárez sozinho. O uruguaio cabeceou e Lux defendeu. Os mandantes inauguraram o marcador aos 40 minutos do primeiro tempo. Depois de cobrança de escanteio, a bola ainda ficou na área. Mascherano tentou afastar, mas cortou para o próprio gol. Ter Stegen espalmou e o rebote sobrou com Joselu, que mandou para o fundo das redes. O Barcelona voltou dos vestiários disposto a reverter a desvantagem e, logo no primeiro minuto do segundo tempo, Luis Suárez empatou a partida. O atacante ficou com sobra na área e estufou as redes. Insatisfeitos com o gol sofrido, o La Coruña passou a pressionar a equipe Azul Grená. Em dois minutos foram duas chances incríveis perdidas pelos donos da casa. Na etapa final do confronto, o jogo ficou aberto e as duas equipes estavam com chances de vencer. O Barcelona ficou com a maior posse de bola e o la Coruña recuou um pouco, mas ficou atento no contra-ataque. Após cobrança de escanteio aos 29 minutos do segundo tempo, Bergantiños subiu mais alto que todos na área e cabeceou no canto de Ter Stegen. Os visitantes tentaram pressionar em busca do empate, mas a defesa do La Coruña conseguiu se segurar. LA CORUÑA Poroto Lux; Juanfran, Albentosa, Arribas e Navarro; Álex B., Borges, Bruno Gama (Kakuta), Carles Gil (Çolak) e Fayçal Fajr; Joselu. T.: Pepe Mel BARCELONA Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano e Jordi Alba; Busquets, André Gomes (Rakitic) e Denis Suárez (Paco Alcácer); Arda Turan (Iniesta), Messi e Luis Suárez. T.: Luis Enrique Estádio: Riazor Arbitragem: David Fernández Cartões amarelos: Fernando Navarro, Joselu Gols: Joselu (40'/1ºT) e Alex Bargantiños (29'/2ºT) para o La Coruña; Luis Suárez (1'/2ºT) para o Barcelona