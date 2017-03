Novo Volvo XC60 chega ao Brasil no segundo semestre deste ano

O XC60 é um dos carros mais seguros já fabricados (foto: Divulgação)

O Volvo XC60 foi apresentado no Salão de Genebra (Suíça). Em sua segunda geração, o SUV mais vendido na marca sueca transforma-se em um XC90 menor, por usar a mesma plataforma, ser equipado com os mesmos motores e contar com um design muito parecido. A fabricante já confirma que o XC60 chegará ao Brasil ainda este ano e o lançamento deve acontecer apenas no segundo semestre. O visual segue a cartilha dos recentes lançamentos da Volvo e se parece muito com o XC90, principalmente na dianteira. Os faróis afilados têm os LEDs diurnos em formato de T, também presentes nos S90 e V90. O perfil, no entanto, mantém a identidade com o XC60 anterior, com linha de cintura alta e aparente robustez. O novo carro também traz o mais recente pacote tecnológico de sistemas de segurança da Volvo. O XC60 agora tem sensores que detectam tráfego no sentido contrário e podem pilotar o volante para que o utilitário desvie de potenciais perigos sozinho. O monitor de ponto cego também pode interferir na direção e evitar colisões em mudanças de faixa. O Pilot Assist, de assistência à condução semi-autônoma, vem como opcional em algumas versões do modelo e pode acelerar, frear e manter o carro no rumo a velocidades de até 130 km/h. Sob o capô, a gama de motores quatro cilindros já usada em outros Volvo. Há duas opções a diesel, D4 e D5, com 190 cv e 235 cv. A gasolina, as versões T5 e T6 entregam 254 cv e 320 cv respectivamente. A versão de topo é a híbrida T8, com 407 cv extraídos do conjunto formado por um 2.0 a gasolina e um motor elétrico que são capazes de levar o XC60 aos 100 km/h em 5,3 segundos. Dentro, o painel também tem a enorme tela sensível ao toque que concentra praticamente todas as funções do carro. Há ainda conexão com telefones Apple e Android, sistema de som premium e até ar-condicionado de quatro zonas capaz de filtrar a poluição do ar.