BMW Série 3 Gran Turismo chega ao Brasil por R$ 199.950

O modelo terá aqui em versão única, a 320i Sport GT, (foto: Divulgação)

A BMW acaba de anunciar no Brasil a chegada da versão reestilizada do Série 3 Gran Turismo. Com novidades concentradas no desenho do conjunto frontal e em detalhes do acabamento, o modelo começa a ser vendido por aqui em versão única, a 320i Sport GT, pelo preço sugerido de R$ 199.950. A chegada às concessionárias acontece no decorrer desta semana.

Por fora, as mudanças incluem faróis e lanternas traseiras com novas luzes de LED, para-choque frontal com novos contornos e rodas de liga redesenhadas. Por dentro, são novos materiais como alumínio escovado no painel, moldura em aço e revestimento preto brilhante em torno dos comandos do rádio e do ar-condicionado.

A versão traz de série soleiras metálicas com a inscrição BMW Sport, volante revestido de couro, teto solar panorâmico elétrico, e rodas de liga de aro 183 . Há ainda sistema de som Hi-Fi, com amplificador, equalizador e 9 alto-falantes, totalizando 205 W de potência, bancos esportivos com ajustes elétricos e memória, controle de velocidade de cruzeiro, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e de chuva, com acendimento automático dos faróis baixos.

Debaixo do capô, o motor 2.0 TwinPower Turbo desenvolve 184 cv de potência e 27,5 kgfm de torque (de 1.250 a 4.500 rpm). A tração é traseira e o câmbio é automático de 8 marchas, com trocas manuais nas borboletas atrás do volante. Dados de fábrica apontam aceleração de 0 a 100 km/h em 8 segundos e velocidade máxima de 229 km/h.