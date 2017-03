Harley-Davidson Roadster 1200 a venda por R$ 48,6 mil

(foto: Divulgação)

A Harley-Davidson já vende a nova Roadster 1200. O modelo pertencente à família Sporster, que reúne as motos de entrada da marca. A Roadster tem preço sugerido de R$ 48,6 mil e utiliza o novo V-Twin Evolution. A fabricante não divulga a potência, somente o torque: 9,6 kgf.m. A transmissão tem cinco marchas.

A Harley-Davidson oferece taxa de 0,99% ao mês, com 50% de entrada e saldo em 12 ou 24 vezes, e garante até R$ 3 mil de valorização em uma moto seminova utilizada como parte de pagamento. A Roadster pesa 259 quilos e tem tanque de combustível para 12,5 litros. A altura do assento é de 78,5 centímetros, pouco menor que a de uma Honda CG 160 (79 cm).

. Contrariando a tendência de queda do setor neste primeiro bimestre, a Harley teve 730 unidades emplacadas e registrou crescimento de 20,9% sobre o mesmo período de 2016.