Renault Alpine volta às ruas

A Renault apresenta durante o Salão de Genebra o novo Alpine A110. Fabricado com estrutura e carroceria de alumínio, o cupê é uma releitura moderna do carro dos anos 60 e 70 - e da própria Alpine, que volta para ser uma marca esportiva independente do Grupo Renault. Com porte semelhante ao de futuros concorrentes, como Audi TT e Porsche 718 Cayman, o Alpine A110 já tinha aparecido como conceito no Salão de Genebra do ano passado, trazendo o mesmo nome do modelo que fez sucesso nas pistas há mais de 50 anos. As especificações da novidade, como motor e câmbio, bem como detalhes do interior do veículo será pauta de nossas próximas matérias.