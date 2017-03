Com Rafael Silva fora de pódio, judô do Brasil deixa Baku com 1 ouro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Samanta Soares ficou em quinto lugar no Grand Slam de Baku, no Azerbaijão, neste domingo (12) e fechou a participação brasileira no torneio. Bronze na Rio-2016 e em Londres-2012, Rafael Silva caiu na repescagem. Samanta foi derrotada pela japonesa Shiori Yoshimura na decisão pelo bronze na categoria até 78 kg. A brasileira, que havia levado o ouro no aberto de Praga no último dia 4, perdeu a luta depois de levar três punições. Também competindo neste domingo, Rafael Silva (mais de 100 kg) e Camila Yamakawa (mais de 78 kg) chegaram à repescagem de suas categorias. Ambos acabaram em sétimo após serem derrotados com ippons. Bruno Mendonça e Melina Scárdua caíram em suas primeiras lutas. A única medalha brasileira no torneio foi o ouro conquistado por Stefannie Koyama na categoria até 48 kg, após bater a sérvia Milica Nikolic na última sexta-feira (10). O Brasil fechou o Grand Slam de Baku em sexto lugar geral, com uma medalha de ouro, quatro quintos lugares e dois sétimos, terminando em sexto lugar geral na competição.