Mirassol tenta recuperar boa fase diante do Ituano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol chegou a ter a melhor campanha do Campeonato Paulista, mas vem de duas derrotas seguidas, para Botafogo e Corinthians, e já começa até a ver ameaçada a classificação para a próxima fase. Para reencontrar a boa fase, o Mirassol encara o Ituano nesta segunda-feira (13), às 20h, no Estádio Municipal de Mirassol. A aposta do time está no meia Xuxa, artilheiro do torneio com 5 gols, e na força do ataque, que já marcou 14 tentos na competição, um dos mais eficientes. Mas o rival Ituano promete impor dificuldades no confronto. Com apenas 8 pontos e ocupando a última posição do grupo A, uma vitória colocaria o time novamente na briga pela classificação. O presidente Juninho Paulista anunciou uma novidade nesta semana: o ex-zagueiro Roque Jr. como novo treinador. Está na mão dos dois pentacampeões a recuperação do Ituano, que vem de quatro partidas sem vitória.