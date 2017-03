Chuvas no RS deixam dois mortos, oito desaparecidos e desabrigados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e mais de 500 famílias estão desabrigadas em São Francisco de Paula, na região nordeste do Rio Grande do Sul, cidade mais atingida pelos temporais deste domingo (12) no Estado. De acordo com Maurício Borges, coordenador da defesa civil na cidade, houve danos em residências de cinco bairros. Os desabrigados estão sendo reunidos no ginásio municipal e em escolas. Um homem de 24 anos morreu em sua casa, em função do desabamento do imóvel. Uma criança de dois anos morreu da mesma forma, em outra residência. A cidade necessita de doações de água, lona, telhas e alimentos perecíveis. Cerca de 70 feridos foram atendidos na cidade. Dois em estado mais grave foram transferidos para Canoas, um município próxima. Há informações de que oito pessoas estão desaparecidas até agora. Também houve alagamentos em bairros de Porto Alegre e Santa Maria, segundo a Defesa Civil do Estado, mas a água já baixou nessas cidades. A chuva se concentrou no início da manhã, entre 6h30 e 8h30. A BR 116 continua interrompida por uma queda de barreira nos dois sentidos na altura do quilômetro 167, em Caxias do Sul. A previsão é que a rodovia seja liberada no fim da tarde. A Polícia Rodoviária Federal não registrou acidentes até o momento. MADRUGADA Durante a madrugada desde domingo, o Instituto Nacional de Meteorologia Rio Grande do Sul em alerta laranja. De acordo com o site do instituto há perigo de quebra de vidros, estragos consideráveis, risco de queda de galhos de árvores, alagamentos, incidência de descargas elétricas e granizo. Em Porto Alegre, a avenida Ipiranga com Érico Veríssimo, a avenida Marcílio Dias e a rua Zero Hora amanheceram alagadas. Também houve acúmulo de água em trechos da rodovia RS 040, na região metropolitana da capital gaúcha. Em Santa Maria, a rodovia BR 392 chegou a ser interditada no quilômetro 352.