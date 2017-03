Atlético empata com o Londrina e vê caminho difícil para a vaga

Luis Henrique, contra o Londrina: sem gols na Baixada (foto: Franklin de Freitas)

O Atlético não passou de um empate sem gols contra o Londrina, na tarde deste domingo (12), em Curitiba. A partida, disputada na Arena da Baixada, era válida pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense.

Com o resultado, o Atlético cai para a 10ª posição, com 7 pontos. Está dois pontos e uma posição acima da zona de rebaixamento – a zona é ocupada por PSTC (5 pontos) e Foz (5). Apenas os oito melhores avançam à fase seguinte. O atual 8º colocado é o Toledo, com 8 pontos. O Cascavel está em 9º, com 7 pontos, à frente do Atlético no número de vitórias.

No Estadual, o Atlético só venceu uma vez – e foi exatamente contra o grande rival Coritiba. No mais, o Furacão somou quatro empates (incluindo o deste domingo) e duas derrotas em sete jogos.

TABELA

Pelo Estadual, o Atlético volta a campo neste sábado (18), às 16 horas. Recebe o Cascavel, na Arena da Baixada. Os jogos que restam na primeira fase do Estadual são contra J. Malucelli (fora de casa), Cianorte (em casa) e Paraná Clube (fora). No momento, são exatamente os três com melhor campanha até aqui.

PRÓXIMOS JOGOS

Antes de voltar a pensar em Estadual, o Furacão viaja para a Argentina, onde enfrenta o San Lorenzo na quarta-feira (15), às 19h30, pela Copa Libertadores da América.

TETO RETRÁTIL

Durante o segundo tempo, como havia ameaça de chuva, o teto retrátil da Arena da Baixada foi fechado. O teto começou a partida aberto, já que havia sol e calor. Foi a primeira vez que o teto fecho durante uma partida desde sua instalação, em 2015.

ESCALAÇÕES

Como de costume, o Atlético escalou um time reserva na partida de domingo. A exceção era o goleiro Weverton, titularíssimo do time que disputa a Libertadores. Nas laterais, o técnico Paulo Autuori optou por Cascardo e Nicolas – Leo e Renan Lodi nem foram relacionados para a partida. Curiosamente, o time tinha apenas seis jogadores no banco der reservas. O esquema era o 4-2-3-1 de sempre. O Londrina, por sua vez, não tinha o volante Germano (machucado) e o ex-coxa-branca Ícaro (suspenso), que tem atuado como zagueiro.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo em casa, o Atlético não conseguiu se impor. Criou algumas chances esparsas, sem grande perigo, em jogadas pelas laterais. O Londrina, por sua vez, arriscava em cruzamentos para a área. Num jogo de muito calor e muita correria, o árbitro até deu uma parada aos 27 minutos, para reidratação dos jogadores. Mas o clima do jogo não mudou depois disso.

SEGUNDO TEMPO

Os dois times voltaram sem alterações e o Londrina quase abriu o placar aos 2 minutos, mas Weverton fez boa defesa. Depois disso, o Atlético tentou reagir, mas esbarrava na marcação adversária. E ainda deu espaços em contra-ataques.

Paulo Autuori só foi mexer no time aos 22 minutos, trocando o centroavante Luís Henrique pelo meia-ponta Yago. Mesmo assim, o time produziu pouco no ataque, diante de um adversário bem postado na defesa. Em suas últimas cartadas, o treinador trocou Matheus Anjos no lugar de João Pedro. O time ainda reclamou de pênalti de França em Yago, mas nada foi marcado. No fim, o Furacão criou uma chance clara, mas não aproveitou. O Londrina teve três. E o jogo terminou sem gols.

ATLÉTICO x LONDRINA

Atlético

Weverton; Cascardo, José Ivaldo, Wanderson e Nicolas; Renan Paulino, Rossetto, Douglas Coutinho, João Pedro (Matheus Anjos) e Crysan; Luís Henrique (Yago). Técnico: Paulo Autuori

Londrina

Alan; Telo, Marcondes, Matheus e Ayrton; França, Bidia (Rafael Gava), Robinho e Fabinho; Safira (Euler) e Paulo Rangel (Brandão). Técnico: Claudio Tencati

Cartões amarelos: Telo

Árbitro: Rodolfo Toski Marques

Renda: R$ 210.855

Público: 10.812 (total)

Local: Estádio Arena da Baixada, em Curitiba, domingo

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

3 – João Pedro cruza. A bola passa por Douglas Coutinho e cai com Cascardo, que finaliza por cima

6 – Bidia recebe de Telo e arrisca de longe. A bola vai para fora

13 – Ayrton avança esquerda e chuta, mas para fora

17 - João Pedro cobra falta para a área. A zaga corta. Cascardo fica com a sobra e finaliza, para defesa de Alan

22 – Rosseto cruza rasteiro. O goleiro Alan corta antes da chegada de Crysan, que estava de frente para o gol

26 – Após cruzamento, Safira desvia de cabeça e Weverton defende sem dificuldade

31 – Nicolas chuta e Alan defende em dois tempos

37 – Telo arrisca de longe e Weverton pega fácil

48 – João Pedro bate de longe. A bola vai para fora

SEGUNDO TEMPO

2 – Robinho recebe de Safira, gira e finaliza no canto direito. Weverton salta e defende para escanteio

4 – Robinho recebe de Fabinho e chuta de fora da área. A bola sai rente à trave

15 – Telo cruza. Paulo Rangel cabeceia para baixo, a bola bate no chão, sobe e vai por cima

16 – João Pedro cobra escanteio, Luís Henrique cabeceia e o goleiro defende com o pé

19 – Fabinho cruza fechado. A bola assusta Weverton e cai na rede por cima do gol

20 – Safira arremata, Paulo Rangel desvia e Weverton defende em dois tempos

31 – Nicolas cruza e Douglas Coutinho cabeceia com perigo, mas para fora

37 – Yago cai na área em disputa com França. O árbitro manda seguir

40 – Renan Paulino recebe de Matheus Anjos e cruza. Douglas Coutinho, na pequena área, cabeceia por cima

41 – Robinho lança Telo na área. Weverton fecha o ângulo e põe para escanteio. Após a cobrança, Matheus cabeceia com perigo, mas para fora

44 – Rafael Gava arrisca de fora da área e manda por cima