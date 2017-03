Nathan "Cachorrão" comemora gol imitando um cachorro (foto: Reprodução/RPC-TV)

O Paraná Clube venceu por 2 a 1 o Cascavel, nesse domingo (dia 12) à tarde, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense, no Estádio Olímpico Regional. Com o resultado, o time da capital lidera a competição, com 18 pontos, quatro à frente do segundo colocado, o J.Malucelli. O Cascavel está na 9ª colocação, com 7 pontos.

Faltam quatro rodadas para o final da primeira fase. Os oito melhores avançam para as quartas de final. O Paraná já está classificado. Nas rodadas finais, ainda enfrenta Prudentópolis (em casa), Londrina (fora), Toledo (fora) e Atlético-PR (casa).

Com o resultado desse domingo, o Paraná completou quatro jogos seguidos sem perder – contando todas as competições.

Jonas Pessalli e Felipe Alves foram os melhores do Paraná Clube na partida. Clique aqui para ver as notas para os jogadores.

RODÍZIO COMPLETO

O técnico Wagner Lopes vem adotando um rodízio de jogadores desde o início do ano. Apenas três jogadores não haviam atuado pela equipe em 2017: os volantes Canuto e Gabriel Furtado e o centroavante Rafael Furtado. Contra o Cascavel, os três foram utilizados pelo treinador.

ARBITRAGEM

O Paraná reclamou de um pênalti não marcado. Aos 7 minutos do 2º, Wesley cortou a bola na área. A imagem não deixa claro se foi com o ombro ou com o braço.

FATOR CAMPO

O Cascavel sofreu sua primeira derrota em casa no ano. Antes, havia vencido o Londrina e empatado com o Coritiba.

TÉCNICO

O técnico Wagner Lopes completou 12 jogos no comando do Paraná Clube, agora com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

ESCALAÇÃO

O Paraná poupou os titulares para o jogo de quinta-feira, pela Copa do Brasil, contra o ASA, em Arapiraca. Wagner Lopes usou dez reservas contra o Cascavel. A única exceção foi o meia Renatinho, que atuou no Paranaense nesse domingo porque está suspenso na Copa do Brasil. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre.

VETERANOS

O Cascavel apostou em veteranos para 2017. Nesse jogo, o time contava na lateral-direita com Raulen 33 anos, que jogou no Atlético-PR em 2004. O goleiro é Darci, 37 anos, ex-Paraná Clube. A referência no meio-campo é Léo Maringá, 37 anos, com histórico nos principais clubes do Interior do estado.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com gol do Cascavel, já no 1º minuto. Léo Maringa bateu escanteio. Everton Dias subiu mais que Felipe Alves e cabeceou no ângulo. O time do Interior seguiu melhor na partida, marcando forte e avançado. O Paraná tinha dificuldades para sair jogando e cometia erros seguidos na saída de bola. No entanto, o Cascavel pouco criou, apesar do domínio tático. O time da capital raramente chegou a ataque e conseguiu o empate após lance de bola parada. Depois de confusão na área depois de escanteio, Artur chutou e Nathan aproveitou o rebote, fazendo 1 a 1.

SEGUNDO TEMPO

O Cascavel não teve fôlego para marcar avançado no segundo tempo e recuou. O Paraná teve facilidade para corrigir a saída de bola, tomou conta do meio-campo e passou a atacar com frequência. O gol da virada saiu aos 12 minutos. Pessalli cruzou e Felipe Alves cabeceou no canto. O time da capital seguiu melhor na partida. Aos 31, a primeira substitução do Paraná. Saiu o armador Pessalli e entrou o velocista Cantanhede. No entanto, o esquema tático não mudou e Cantanhede ficou na esquerda, onde atuava Pessalli. Aos 34, entrou o centroavante Rafael Furtado no lugar de Nathan, que atuou aberto na direita. Com isso, Felipe Alves passou para o lado direito. Aos 36, troca de volantes: saiu Canuto e entrou Gabriel Furtado. O Paraná seguiu melhor e teve a chance de fazer o terceiro, mas Rafael Furtado desperdiçou, na cara do gol.

CASCAVEL 1 x 2 PARANÁ

Cascavel: Darci; Raulen (Roncatto), Henrique, Vitor e Anderson Tasca; Sorbara, Everton Dias, Léo Maringá (Charles), Ji Paraná (Natan) e Laionel; Wesley. Técnico: Agenor Piccinini

Paraná: Marcos; Leandro Vilela, Artur Jesus, Rayan e Kayke; Diego Canuto (Gabriel Furtado), Jhony, Nathan (Rafael Furtado), Renatinho e Jonas Pessalli (Bruno Cantanhede); Felipe Alves. Técnico: Wagner Lopes

Gols: Everton Dias (1-1º), Nathan (34-1º), Felipe Alves (12-2º)

Cartões amarelos: Everton Dias (C). Pessalli, Marcos (P).

Árbitro: Rogério Menon da Silva

Público: 3.051 pagantes

Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Gol do Cascavel. Léo Maringá cobra escanteio. Everton Dias sobe mais que Felipe Alves e cabeceia no ângulo.

10 – Vilela sai jogando errado. Wesley invade a área. Jhony dá carrinho salvador e bloqueia o chute.

15 – Falta frontal. Renatinho tenta o ângulo. A bola vai sobre o gol.

24 – Falta de longa distância. Léo Maringá chuta forte. A bola passa perto do ângulo.

27 – Kayke cruza. Felipe Alves cabeceia ao lado.

34 – Gol do Paraná. Bola alta. A defesa tira mal. Rayan joga para a área. Artur chuta. O goleiro espalma. Nathan aproveita o rebote.

Segundo tempo

7 – Falta na esquerda. Renatinho bate direto. Wesley corta com o ombro. Ou foi com o braço? O Paraná pede pênalti.

12 - Gol do Paraná. Pessalli cruza da esquerda. Felipe Alves cabeceia no canto.

18 – Na área, Pessalli ajeita para Vilela, que chuta. A zaga bloqueia.

22 – Raulen cruza. Everton Dias cabeceia perto, ao lado.

46 – Rafael Furtado recebe nas costas da defesa e parte livre. Ele chuta fraco e perde gol feito. Darci defende.