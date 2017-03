Vasco empata na estreia de Luís Fabiano em dia de protestos a Cristóvão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em tarde de estreia de Luís Fabiano, foram as vaias a Cristóvão Borges que ecoaram no empate do Vasco em 2 a 2 com o Macaé no Engenhão. Apesar da boa participação do atacante, foram as críticas ao treinador que novamente deram o tom da arquibancada cruzmaltina, provando que a situação do comandante está cada vez mais delicada no clube. O jogo foi o primeiro das equipes no Grupo C da Taça Rio. Na próxima quinta-feira, em Salvador (BA), o Cruzmaltino volta a enfrentar o Vitória pela terceira fase da Copa do Brasil e precisa vencer ou empatar por dois ou mais gols para ficar a com vaga. QUASE Aos 20 minutos do primeiro tempo, Luís Fabiano teve uma grande chance para fazer seu primeiro gol com a camisa cruzmaltina. Após bela jogada pela direita, ele cruzou rasteiro e o atacante escorou de carrinho. Milton Raphael, porém, foi elástico e fez grande defesa. NA RESENHA O almoço de Luís Fabiano na concentração foi de muita resenha com os experientes Nenê e Rodrigo e com o novato volante Jean. MARTINHO DA VILA Antes da estreia de Luís Fabiano, o sambista vascaíno Martinho da Vila gravou um vídeo desejando boas-vindas ao atacante. Veja abaixo: Já conhece o funk de Luís Fabiano? Conhecido por produzir funks vascaínos, Mc Charles colocou na boca da galera o "batidão" de Luís Fabiano. Numa clara provocação à música da torcida do Flamengo para Guerrero, o refrão diz: "Não adianta falar, que acabou o câo, o caô só começou! Fabuloso chegou!". MACAÉ Milton Raphael, Ronaldo, Aislan, Ramon e Ebert; Alan, Rafinha (Rafael Lourenço), Wagner Carioca, Zotti (Guilherme Xavier) e Marquinho; Hudson (André Paulino). T.: René Simões Vasco Martín Silva, Gilberto (Yago Pikachu), Jomar, Rodrigo e Henrique; Jean, Douglas, Wagner (Guilherme Costa) e Nenê; Kelvin (Muriqui) e Luís Fabiano. T.: Cristóvão Borges