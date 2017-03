Temporais atingem todas as regiões do Paraná. Árvores cairam na BR-277

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Várias regiões do Paraná foram atingidas por temporais entre a tarde e a noite deste domingo (12). Em Maringá, no Noroeste, houve registro de granizo e ventos fortes. Chuva intensa também no Norte do Estado. Na BR-277, em Paranaguá, pelo menos três pontos de queda de árvores foram relatadas no começo da noite. Apesar de estarem próximas da rodovia, não foi necessário bloquear o tráfego para a limpeza. Segundo o Simepar, os ventos atingiram a velocidade de até 70 km/h em algumas localidades, inclusive no Litoral.

Ainda havia informações de que outras árvores teriam caido nas rodovias PR-407 e PR-508, que dão acesso às praias, mas sem confirmação.

Curitiba — A chuva que chegou a Curitiba entre o fim da tarde e começo de noite deste domingo (12) e fez despencar rapidamente as temperaturas. No meio da tarde os termômetros marcavam 29,6ºC, mas quando começou a chover, rapidamente a marca caiu para 20,4ºC. Já durante a noite a temperatura estava em pouco mais de 18ºC.

Segundo a previsão do tempo, a noite de domingo deve ser chuvosa, assim como a mandrugada. Também há possibilidade de chuva ocasional durante a manhã de segunda (13) na Capital. A tarde e a noite têm previsão de chvuas intermitentes.