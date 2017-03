Técnico do Paraná elogia artilheiros e vê disputa acirrada

Paraná x Cascavel (foto: Reprodução/RPC-TV)

O técnico do Paraná Clube, Wagner Lopes, elogiou a atuação de Felipe Alves e de Nathan na partida desse domingo (dia 12), em Cascavel. Os dois marcaram os gols da equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Cascavel. O treinador destacou não apenas a qualidade de jogo deles com a bola, mas também a contribuição deles quando a equipe está sem a bola.

“Eles conseguiram ser decisivos, não só na fase ofensiva. Gosto muito de analisar o trabalho pelos cinco momentos do jogo (ataque, defesa, transição ofensiva, transição defensiva e bola parada). Sem a bola, também é muito importante a contribuição deles. Nos deixa satisfeitos e acirra muito a disputa interna, que é muito leal e muito bem-vinda”, afirmou Wagner Lopes.

O treinador só usou o esquema tático 4-2-3-1 até agora. Felipe Alves jogou nesse domingo como centroavante. Só nos 15 minutos finais foi para a linha de três, atuando como um “meia-ponta”. Nathan só foi utilizado até agora na linha de três, como “meia-ponta”.

Wagner Lopes também afirmou estar feliz por ter colocado todos os jogadores do elenco para atuar em 2017. “Poder oportunidade para esses garotos me deixa com o coração feliz. Estou satisfeito com a batalha, com a entrega de todos”, disse.

Sobre o jogo com o Cascave, elogiou a reação dos jogadores, que levaram um gol no primeiro minuto da partida e reagiram com qualidade. “Gosto muito de trabalhar o lado psicológico. Saber como o atleta reage é muito importante”, disse. “É importante prepará-los para a fase ruim, para saber absorver a crítica, a vaia. A ação é importante, mas a reação é ainda mais importante”, comentou.