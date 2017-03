Atlético-PR empata com Londrina e fica na beira da zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atlético-PR e Londrina estão decepcionando no Campeonato Paranaense e perderam uma chance de recuperação, neste domingo (12). Os times se enfrentaram na Arena da Baixada, fizeram um jogo de poucas emoções e empataram por 0 a 0. O resultado deixa o Furacão na beira da zona de rebaixamento, em 10º lugar, com sete pontos. A distância para a zona de classificação também é pequena: o Londrina, por exemplo, tem um ponto a mais e está em sexto lugar, dentro do G-8. Mais uma vez escalado com um time alternativo, o Atlético-PR tomou mais iniciativa no 1º tempo, mas não conseguiu transformar a posse de bola em chances de gol. No 2º tempo o cenário mudou totalmente, pois o Londrina virou mais ofensivo e levou perigo em dois chutes de Robinho. O Atlético-PR recuou, mas conseguiu acertar contra-ataques com o passar do tempo e por pouco não abriu o placar com Douglas Coutinho duas vezes. O próximo jogo do Atlético-PR no Paranaense será contra o Cascavel, em casa, no próximo sábado, às 16h (de Brasília). Já o Londrina enfrentará o Foz do Iguaçu no mesmo dia, às 20h, fora de casa.