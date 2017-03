Restam poucas vagas para o Congresso de Ufologia em Curitiba

(foto: Reprodução)

Restam poucas vagas para o XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia, que acontecerá em Curitiba, nos dias 17, 18 e 19 de março, no Hotel Lizon. O conteúdo do congresso contará com uma variedade de temas e informações sobre a presença alienígena na Terra, contatos com extraterrestres, avistamentos de naves, abduções, geração de raças híbridas, canalização, agroglifos nas plantações (desenhos feitos por ETs), ufoarqueologia, acobertamento, exopolítica. Os interessados podem se inscrever em www.ufologiabrasileira.com.br.

Paralelamente à realização das palestras serão lançados os livros "Infiltrados: o plano alienígena para controlar a humanidade", a sétima obra de David Jacobs, um dos mais importantes ufólogos mundiais, e "Guia da Tipologia dos UFOs", de Thiago L. Ticchetti. O evento ainda a participação especial do professor Wilson Picler (PR) que falará sobre necessidade de se dar tratamento científico à Ufologia.

Palestrantes: Alcione Giacomitti, escritor e consultora da Revista UFO, "A Física Quântica frente ao paradigma extraterrestre: uma nova era vem aí"; Ademar José Gevaerd, editor da Revista UFO, "A análise multidisciplinar do agroglifo registrado em Prudentópolis de 2016"; Carlos Casalicchio (SP), "As abduções alienígenas através da grafologia e hipnose regressiva"; Carlos Odone Nunes (RS), "As intenções das inteligências estelares que nos visitam há milênios"; David Jacobs, Ph.D., na palestra "Híbridos entre nós: o plano secreto dos alienígenas para controlar a humanidade" ; Flori Antonio Tasca (PR), "Da exopolítica ao exodireito: um novo conceito para se aplicar aos extraterrestres"; Gener Silva (SP), "O Vaticano e o Fenômeno UFO: que segredos ainda estão ocultos e o que conteriam?"; Lallá Barretto (RJ), "Laboratório antropológico para inteligências extraterrestres na Ilha João Donato, no Maranhão"; Marco Antonio Petit (RJ), "A verdade sobre os visitantes extraterrestres já pode ser revelada ao mundo?"; Mônica de Medeiros (SP), "Como podemos nos preparar para o contato oficial com extraterrestres?"; Pedro de Campos, autor espírita, "Os contatos do médium Chico Xavier com ETs finalmente revelados" ; Toni Inajar Kurowski (PR), "Apanhado histórico sobre contatos com ETs e abduções no Brasil antes da Era Moderna dos Discos Voadores"; e Thiago L. Ticchetti (DF)., "A impressionante tipologia das naves alienígenas e uma proposta de classificação".

Serviço

XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia

Data: 17 a 19 de março

Local: Hotel Lizon (Av. Sete de Setembro, 2246 - Centro, Curitiba)

Inscrições e programação: www.ufologiabrasileira.com.br