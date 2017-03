Autuori: "Pedimos a troca, a Federação vetou” (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

Após o jogo contra o Londrina, o técnico do Atlético, Paulo Autuori, fez críticas à Federação Paranaense de Futebol (FPF). Segundo o treinador, o clube havia pedido a antecipação do jogo deste domingo (12) para sábado (11) e não foi atendido. Autuori afirmou que há um problema pessoal da Federação com o clube.

“O papel das federações é salvaguardar seus clubes. Me estranha muito termos jogado hoje, quando teremos que viajar para jogar na quarta (na Argentina, contra o San Lorenzo, pela Libertadores). Não me parece que o Londrina tenha jogo no meio da semana, tampouco o Coritiba (que jogou no sábado). Veja a Federação do Rio. O Flamengo jogou no sábado, o Botafogo na quinta. O Palmeiras, ontem. É tão lógico. Parece pessoal. A federação não está cumprindo o papel dela, que é de salvaguardar. É bom para todos terem suas equipes preservadas. Uma coisinha que define em duas palavras. Bom senso. Todas as federações fazem isso, a nossa, não. Claramente é um problema pessoal conosco. Tampouco possibilitaram trocar o jogo do Cianorte. Vamos jogar e viajar na quinta. Será no sábado, poderia ser no domingo. Pedimos a troca, a Federação vetou”, discursou.

Segundo Autuori, o Atlético mudou o planejamento de usar apenas reservas no Estadual. “Em relação a isso, vamos voltar não em dois jogos, mas em três, com J. Malucelli (na 10ª rodada), Paraná (12ª) e primeiro jogo das quartas, se Deus quiser”, disse ele. “Contra o Cianorte, não”, continuou, em referência ao jogo da 11ª rodada.

Autuori minimizou o risco de o time não se classificar às quartas-de-final do Paranaense – o time está em 10º lugar. “Ainda tem jogos pela frente, não corre risco não (de não classificar), Só se não fizermos nosso papel. E isso é confiança em nós, nada a ver com os adversários, os quais respeito tremendamente”, afirmou. “Esperava que a Federação nos respeitasse como respeita os outros. Se me derem uma resposta com argumentos sólidos, vou tentar entender, mas é difícil”.