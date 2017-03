Em Curitiba, trajetória do Corpo de Bombeiros começou há 120 anos

Foi apenas em 1912 que saiu do papel o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Contudo, em 1897 foi criado o primeiro serviço contra incêncio de Curitiba. Era a sociedade Teuto-brasileira de Bombeiros Voluntários.

Com poucos recursos financeiros, a instituição organizou um departamento contra fogo, que oferecia voluntariamente a possibilidade de salvação física e material daqueles vitimados pelo fogo. Com doações, o grupo conseguiu comprar materiais e uniformes para auxiliar os voluntários, que contavam ainda com carros com tração, escadas de madeira, mangueiras e uma pequena bomba.

Em 1901, contudo, um incêndio de grandes proporções no Hotel Paraná deu fim à trajetória. Os voluntários se sacrificaram tentando controlar o fogo, mas por conta dos instrumentos precários que possuíam acabaram vencidos. Em seguida, os membros decidiram extinguir a sociedade.