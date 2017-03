Captura de animais e insetos estão entre as mais comuns para bombeiros

Nos filmes e séries de TV, é comum aquelas cenas em que os bombeiros são chamados para resgatar algum bichano que foi parar em cima de uma árvore e não quer sair. No Paraná, ocorrências assim aparecem entre as mais comuns. No ano passado, foram 4.389 ocorrências de captura e/ou remoção de animal, além de outras 774 para captura e/ou remoção de insetos. Isso dá uma média de 14 ocorrências por dia envolvendo animais ou insetor.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as ocorrências, em sua maioria, envolvem abelhas e cobras. Além disso, os oficiais só são acionados para captura quando o próprio animal está em risco ou quando ele está oferecendo risco para algum cidadão – cachorro ou abelha atacando alguma pessoa, por exemplo. Para os casos de enxame de abelha que não oferecem ameaça, o recomendado é que o cidadão ligue para algum apicultor.