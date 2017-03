Karnal com Moro e o juiz Furlan: filósofo criticou polarização do País (foto: Reprodução/facebook)

Após a polêmica foto em que aparece em jantar com o juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba, o filósofo Leandro Karnal justificou o encontro com o magistrado em sua pagina no Facebook, criticando o "dualismo" do debate político brasileiro, e dizendo que também gostaria de se encontrar com os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, entre outras lideranças. Diante da repercussão da imagem do jantar na última sexta-feira, Karnal havia apagado a foto, que gerou mais de 6 mil compartilhamentos, além de outros milhares de comentários e reações. Militantes de esquerda chegaram a promover campanha para que as pessoas deixassem de seguir sua página.

No texto publicado neste domingo, o professor diz que é amigo há tempos do juiz Anderson Furlan, que também participou do jantar e que ele teria proposto o encontro com Sérgio Moro. "O plano em comum que tenho com o juiz Moro é o fato de que ambos daremos uma palestra na pós graduação da PUC com muitos outros nomes do cenário nacional. Isso estava acertado há meses. Fui vago demais em campo minado", admitiu.

"Para os que me seguem e gostam, enfatizo que continuo o mesmo, como continuaria pós um encontro com a presidente Dilma (a quem eu tb gostaria de encontrar). Meu interesse pelo mundo é maior do que qualquer outra questão. Continuo um crítico do racismo, da misoginia, da homofobia, um professor interessado de forma apaixonada na educação", explicou Karnal. "Recebi muitas críticas pela foto e muitos apoios, ambos polarizados. Continuo estranhando polarização mesmo, pois acho mais fígado do que cérebro. A política em si me interessa pouco, a partidária menos ainda e volto a insistir no que digo há anos: a corrupção brasileira é um mal generalizado", apontou ele, dizendo lamentar a polarização que existe hoje no País. "Como tenho afirmado, o mundo é mais amplo do que qualquer dualismo. Entre concordâncias e discordâncias é possível conversar com pessoas de um amplo espectro político, jurídico e cultural. Por fim: eu paguei o vinho. Bom fim de domingo", argumentou.