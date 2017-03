Sergio Ramos salva de novo, e Real vence e volta à liderança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol de Sergio Ramos, o Real Madri derrotou o Betis de virada por 2 a 1 na tarde deste domingo (12) no Santiago Bernabeu e recuperou a liderança do Campeonato Espanhol. Agora, o clube merengue tem a vantagem de dois pontos sobre o Barça e está com um jogo a menos. Na próxima rodada, o Real Madrid enfrenta o Athletic Bilbao no sábado, 18 de março, às 12h15 (de Brasília), no estádio San Mamés. Enquanto isso, o Betis recebe o Osasuna na mesma data, às 16h45 (de Brasília), no estádio Bento Villamarín. O JOGO Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Betis teve uma grande chance de abrir o placar. Sanabria foi lançado e chegou na meia-lua livre. Navas saiu da área e derrubou com tudo o atacante do time visitante. O juiz não viu nada e só mandou seguir o jogo. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Sanabria recebeu de Ruben Castro na entrada da grande área e chutou de primeira. Navas defendeu a bola rasteira, mas não conseguiu segurar com firmeza e acabou empurrando para as próprias redes. Um frangaço do goleiro merengue. Com a maior posse de bola da partida, o Real Madrid correu atrás do prejuízo e empatou antes de ir para o vestiário. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Marcelo fez grande jogada pela esquerda e cruzou para a área. Cristiano Ronaldo pulou e cabeceou para o fundo das redes. A primeira parte do segundo tempo foi equilibrada. As duas equipes chegaram com perigo. Apesar disso, os merengues tiveram a maior posse de bola e assustaram mais. Enquanto isso, os visitantes ficaram no contra-ataque. Aos 33 minutos do segundo tempo, Marcelo lançou para Lucas Vazquez, mas foi parado por uma falta dura de Piccini. O árbitro advertiu o lateral com o segundo cartão amarelo e, por consequência, ele foi expulso. Aos 35 da etapa complementar, o Real Madrid virou o jogo. Kroos cobrou escanteio pela direita e Ramos mandou de cabeça para o fundo das redes, para alegria do Santiago Bernabeu. Se Navas falhou no primeiro gol do Real, ele foi responsável por manter a vitória merengue. Aos 47 minutos do segundo tempo, Durmisi cruzou na esquerda, Sanabria cabeceou com categoria e o arqueiro dos anfitriões pulou para fazer uma bela defesa. REAL MADRID Keylor Navas; Carvajal, Nacho Fernández, Sergio Ramos e Marcelo; Kroos, Modric e Isco (Asensio); James Rodríguez (Lucas Vázquez), Cristiano Ronaldo e Morata (Benzema). T.: Zinedine Zidane BETIS Adán; Piccini, Mandi, Pezzela, Tosca e Durmisi; Rubén Pardo (Petros), Brasanac (Alex Alegria) e Dani Ceballos; Sanabria e Rubén Castro. T.: Victor Sánchez Estádio: Santiago Bernabeu, em Madri Arbitragem: Jesús Gil Manzano Cartões amarelos: Piccini (Betis) Cartão vermelho: Piccini (Betis) Gols: Sanabria (24'/1ºT), para o Betis. Cristiano Ronaldo (40'/1ºT) e Sergio Ramos (35'/2ºT) para o Real Madrid