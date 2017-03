Feira de Intercâmbio EduExpo retorna a Curitiba

EduExpo passa por seis cidades e atende milhares (foto: Divulgação)

Retorna a Curitiba, na quinta-feira desta semana, a Eduexpo, maior feira mundial de intercâmbio do mundo. Gratuita, nessa edição, Curitiba terá a presença oficial dos governos da França, Canadá e Holanda, e quatro seminários de temas de interesse dos intercambista, inclusive com oportunidades de bolsas de estudos. Para inscrições, basta se cadastrar e imprimir a credencial para apresentar na recepção da feira pelo www.eduexpos.com/mundo.

Já no momento da inscrição, o estudante se conecta à plataforma EDUFindMe, uma rede social que promove a ligação direta entre o aluno e as instituições que irão participar da Eduexpo. A Eduexpo acontece no Hotel Four Points by Sheraton Curitiba (Av. Sete de Setembro, 4211), das 16 às 21 horas.

Os interessados poderão encontrar todos os tipos de cursos, desde Ensino Médio, como também graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, cursos técnicos, estágio e trabalho remunerado.

Outro ponto alto do evento é a série de oito seminários que estarão acontecendo durante o período da feira, também gratuitos e proferidos em português. As palestras irão apresentar oportunidades de cursos, novas áreas de estudos e bolsas de estudos na França, Canadá, Holanda e Suíça.

Os estudantes vão poder esclarecer suas dúvidas, negociar valores e ficar sabendo tudo de sobre vistos e documentação diretamente com os governos dos países mais escolhidos pelos intercambistas brasileiros”, afirmou. A maior agência de intercâmbio do Brasil, STB, também confirmou presença no evento.

Depois de receber mais de 50 mil pessoas no ano passado, seis cidades brasileiras voltam a ser contempladas com o evento.