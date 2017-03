Sine Móvel percorre regionais de Curitiba

O Sine Móvel, que percorre os bairros de Curitiba oferecendo gratuitamente serviços para os trabalhadores, estará em sete regionais neste mês — Boqueirão, Boa Vista, CIC, Cajuru, Portão, Santa Felicidade e Tatuquara. Hoje e amanhã ele estará na Regional Santa Felicidade, estacionada no pátio da Rua da Cidadania do bairro.

Os trabalhadores da região do Boqueirão poderão usar os serviços do Sine Móvel, na quarta-feira, os da regional Boa Vista, nos dias 20 e 21 de março, e os da CIC, nos dias 23 e 24. Em todos esses locais, a unidade estará na Rua da Cidadania da regional.

No mesmo horário e no dia 25, a unidade atenderá os cidadãos que estão à procura de emprego na Regional Tatuaquara, junto à Casa do Monteiro Lobato, na Escola Municipal Maria Lenkot Zeglin, que fica na rua Presidente João Goulart, 1.605.

A Regional do Cajuru receberá o Sine Móvel nos dias 27 e 28 e nos dias 29e 30 a unidade retornará ao Tatuquara. Em todos os dias de funcionamento, o horário de atendimento da unidade será das 9 às 16 horas.

Na unidade, que funciona em uma van adaptada, os trabalhadores podem se cadastrar para buscar vagas de emprego ou ser encaminhados para entrevistas em empresas, caso haja a vaga disponível.

O Sine Móvel funciona por meio de convênio com o Sistema Nacional de Emprego (Sine). O serviço faz parte da estrutura da Fundação de Ação Social (FAS).