A cultura coreana se apresenta em Curitiba

K-Pop Spirit mostrou a variedade da cultura popular da Coreia do Sul que vem conquistando os ocidentais (foto: Franklin de Freitas)

A cultura pop coreana se apresentou pela primeira vez em um festival em Curitiba. Foi ontem, no Paraná Clube (Avenida Kennedy), na primeira edição do K-Pop spirit Festival Coreano. O evento teve diversas atrações em palco, como concurso de K-Pop, concurso de karaokê, brincadeiras, e a presença das youtubers que comentam a cultura pop coreana. Além das atrações em palco, o evento contou com estandes de fã-clubes de grupos de K-Pop e estandes de produtos.

“O K-Pop Spirit vem para ajudar nesta divulgação da cultura pop asiática com muitos atrativos para os fãs e curiosos”, diz Rogério Ramos, organizador do Shinobi Matsuri, tradicional na cidade e que mostra a cultura nerd mais voltada para o Japão. Foi dele também a iniciativa de criar o evento com a cultura coreana.

Mas não é de hoje que o movimento do K-Pop faz sucesso. Desde o começo do século — num bem feito trabalho de marketing, internet e redes sociais — a cultura popular da Coreia do Sul vem se disseminando pelo mundo. Vide o sucesso estrondoso de personalidades como PSY com o seu hit “Gangnam Style”.

Além disso, os produtores coreanos fizeram um trabalho grandioso para tornar famosas suas criações pelo mundo todo, investindo em vídeos no Youtube. Só uma delas, da canção “Because I’m Girl”, de 2002, teve milhões de visualizações e versões em inglês, francês, mandarim, japonês, espanhol, tailandês, e até de português.