Durante esta semana, acontece a Semana da Segurança no Trânsito, uma parceria da Michelin com o Instituto Paz no Trânsito (Iptran). A semana de segurança vai desta segunda-feira (13) até sexta-feira (17), com o lançamento da campanha Michelin Best Driver na quinta-feira (16), na Faculdade Estácio, em Curitiba, às 19 horas. A campanha procura o motorista mais prudente entre estudantes universitários.

Na quinta, acontecem ações como o ‘Espaço para reflexão, interação e vivência’, com a montagem de um cenário simulando um acidente de trânsito com um carro real e manequins em diferentes situações de envolvimento; e a exposição ‘Brinquedos Órfãos’, com brinquedos de crianças que foram vítimas fatais da violência no trânsito. As ações propõem reflexão e mudança de comportamento.

Outro atrativo é a presença de Paola Antonini, youtuber (https://www.youtube.com/channel/UCdwA1W8lKQ7P3sidnqNwjtA) – ela irá ministrar uma palestra para estudantes da universidade relatando sua experiência pessoal com acidente de trânsito.

O Michelin Best Driver, programa pioneiro da marca para conscientizar jovens universitários com boas práticas ao volante, chega à terceira edição. Este ano, a iniciativa ganhará uma campanha online capitaneada pelos influenciadores digitais Paola Antonini, Tavião (Canal do Youtube “Coisas que nunca vivi”) e Mariana e Iberê Thenório (Canal do Youtube “Manual do Mundo”), que começa em 17 de março em seus canais. Já o lançamento offline será no dia 16 de março.

Para encontrar o motorista mais prudente, a campanha instala equipamentos de telemetria nos carros dos particpantes.