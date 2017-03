Última semana do verão oscila dias frios e quentes

Condições do tempo começam a ficar mais variáveis (foto: Franklin de Freitas)

Esta será a última semana do verão 2016/2017. O outono começa às 7h29 do dia 20 de março, a próxima segunda-feira. Já em transição entre uma estação e outra, as temperaturas ao longo desta semana serão bastante variáveis, oscilando entre dias quentes e outros mais amenos. As máximas, por exemplo, podem passear entre os 22ºC amanhã, aos 30ºC na sexta-feira e a 20ºC no sábado. A mínima pode chegar a apenas 13ºC na quarta-feira.

O verão teve temperaturas recordes. Há duas semanas, por exemplo, Curitiba teve a maior marca desde 2012, passando dos 35ºC. Hoje, a máxima prevista fica em 24ºC e a mínima em 17ºC. Esse tipo de oscilação é comum na transição entre estações. Se não chega a fazer frio intenso, o calor comum neste verão também deve dar uma trégua — sem muitos dias seguidos de forte calor — daqui para a frente.

Já o primeiro dia de outono deve começar com temperaturas mais altas, embora abaixo dos 30ºC. A estação também traz grande variação de temperaturas, normalmente. Outra característica dela é a amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e menor temperatura no mesmo dia, que costuma variar entre tardes quentes e madrugadas e manhãs frias.

Semana — A previsão para a semana é de céu encoberto em boa parte do Estado. Ontem, uma frente fria provocou chuva forte desde o Oeste do Estado, passando pela região Centro-Sul e atingindo o Leste durante a noite e madrugada.

Em Curitiba, hoje deve ser um dia de muitas nuvens e pssibilidade de chuva durante a tarde. A nebulosidade fica variável até a quinta-feira, quando o sol volta a aparecer com mais força na Capital.