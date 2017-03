Cultura e sustentabilidade sobem ao palco

O caminhão que se transforma em palco para espetáculos teatrais e sessões de cinema gratuitos chega a Araucária e Colombo para a 2ª edição do Projeto Cultura & Sustentabilidade Blount que ocorre de hoje a 18 de março nas duas cidades. Em Colombo, o Palco Móvel ficará no Parque da Uva e em Araucária, no Parque Cachoeira.

De hoje até a quarta-feira, a atração fica em Colombo, das 14 horas às 19h30 (hoje), de 8h30 até 19h30 (amanhã) e das 8h30 às 9h30 (quarta). O Projeto Cultura & Sustentabilidade é coordenado pela Magma Cultura e patrocinado pela empresa Blount, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

Em Araucária, o caminhão fica de quinta-feira a sábado. No primeiro dia, a partir das 14 horas, tem a o espetáculo Circo Reciclado. As atividades seguem até as 19h30. na sexta, as paresentações começam às 8h30 e vão até as 19h30 e no sábado, espetáculos às 9 e 10 horas.

“Nossa intenção sempre é levar a cultura ao maior número possível de pessoas. Por isso ficamos felizes com a oportunidade de instalar o Palcomóvel em locais públicos e receber estudantes e famílias interessados nessa forma de lazer”, diz o produtor Jefferson Bevilacqua, da Magma Cultura, responsável pelo projeto. O objetivo é conscientizar o público sobre os efeitos que as nossas escolhas têm não só na nossa casa, cidade, mas em todo o planeta.