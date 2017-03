Campina Grande do Sul está entre os que mais emprega

A Agência do Trabalhador de Campina Grande do Sul fechou o mês de fevereiro com 131 colocações no mercado de trabalho. O número torna o município o 14º do Paraná em geração de empregos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que é o indicador oficial do Ministério do Trabalho e Emprego.

Outro fator que impulsionou as colocações foi a parceria firmada entre a prefeitura e a empresa de telefonia Oi, que disponibilizou mais de 800 vagas para o cargo de agentes de vendas nas unidades de Curitiba. Elas serão preenchidas durante todo o ano. As entrevistas estão sendo realizadas toda quinta-feira, em quatro horários: às 9 e 10 horas, às 13h30 e às 15 horas.