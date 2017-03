Estradas rurais de Mandirituba são recuperadas

Na semana passada as comunidades de Lagoa dos Ferreiras, Cai de Baixo, Rocinha e região, em Mandirituba, passaram por uma readequação de suas estradas com nivelamento da patrola e rampeamento nas laterais das vias, além de aplicação de saibro e fixação com o rolo compactador. Nas próximas semanas o parque de máquinas vai ganhar mais reforços, com a vinda de máquinas que estavam em manutenção e agoras estão liberadas.