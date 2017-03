Clínicas populares são opção de atendimento

Unidade central da Clip na Praça Rui Barbosa: exames são feitos no mesmo local (foto: Franklin de Freitas)

A demora de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), os preços dos planos de saúde e o desemprego criou um espaço para um novo nicho de serviço, o das clínicas populares. Em Curitiba, por exemplo, em pouco mais de um ano, duas foram abertas em pontos distintos da cidade — a última, Clínica Dr Pop foi inaugura na sexta-feira, no Bairro Alto.

E, segundo os empresários do segmento, há notícias de que mais uma deve ser aberta ainda neste semestre. Para quem torce o nariz, ponto em dúvida a qualidade dos serviços, a reportagem constatou que, entre os parceiros destas clínicas, há nomes de laboratórios conceitados, como por exemplo o DAPI.

A proposta destas clínicas é oferecer consultas e exames a preços menores e, dependendo do lugar, parcelado em até tres vezes no cartão. Quanto aos procedimentos médicos, quando há a necessidade, os mais simples que podem ser realizados em consultórios, são feitos na própria clínica. Já os mais complexos, são encaminhados aos hospitais parceiros. “Mas os valores são os cobrados pelos hospitais”, afirma Gustavo Volpato, diretor da Clip- Clínica para Todos, que está há pouco mais de um ano em Curitiba com unidade da Praça Rui Barbosa, Centro e no bairro Fazendinha.

Os preços de consultas e exames praticados na CLIP são, em média, menores que a metade do valor de particulares e podem ser parcelados em até três vezes nos cartões de crédito. “As consultas custam R$ 75 e os exames, vão de R$ 6, o de sangue, a R$ 320, a tomografia”, conta Voltpato. Além disso, não há mensalidade ou qualquer tipo de vínculo.

Na Clínica Dr Pop o valor da consulta é R$ 89. Apenas a do Endocrinologista, o custo é maior R$ 120. Como a clínica trabalha com parcerias, os valores dos exames tem preços reduzidos nos laboratórios clínicos e de imagem. Nas duas clínicas, em média, o tempo de espera para o agendametno de uma consulta é de 5 dias.