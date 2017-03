Usuário escolhe profissional

SAIBA MAIS Clínicas populares são opção de atendimento

Uma grande dúvida sobre o funcionamento das clinicas populares é sobre a possibilidade de escolha do profissional que irá atender. Tanto GustavoVolpato, da Clip, quando Luciane Cristina Golvea Antonio, da Clínica Dr Pop, explicam que, na hora do agendamento, é possível fazer a escolha do médico dentro do quadro clínico oferecido.

“No momento do agendamento pelo site, por exemplo, aparecem na tela do computador todos os horários disponíveis e o nome dos médicos que prestam atendimento na especialidade escolhida”, conta Volpato. O diretor ressalta que os profissionais, para serem contratados, precisam ter três anos de atuação comprovada, além dos diplomas de medicina e, no caso de especialista, o da especialidade apresentada.



Já na Dr Pop, além do telefone o agendamento também pode se feito pelo whatsapp (41) 99512 3102. Luciana conta que a pessoas que precisa de um cardiologista pode escolher entre os médicos do quadro clínico. “Ela não precisa passar antes por um clínico geral, por exemplo”, diz. Na Clip, as especialidades em que a clínica atua depende de cada sede. Na central são 17: cardiologia, clínica médica, oftalmologia, dermatologia, fisioterapia, gastroenterologia, ginecologia, neurologia, nutricionista, ortopedia, otorrino, pediatra, proctologia, psicologia, psiquiatria, angiologia, cirurgia geral.

Os exames disponíveis são ecocardiograma, eletrocardiograma, teste ergométrico, tomografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, preventivos de ginecologia, além de pequenos procedimentos.

A sede do centro da capital paranaense possui uma infraestrutura de 480 m?, sendo nove consultórios médicos e seis salas de exames equipadas com tomógrafo, ecocardiógrafo, eletrocardiógrafo, esteiras para teste ergométrico computadorizado e três aparelhos de ultrassonografia. Nas demais sedes o tamanho pode variar conforme a estrutura oferecida, mas a qualidade é sempre mantida.

Na Dr Pop, além de Clínica Geral, há profissionais nas áreas de dermatologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia e obstetríciam pediatria e ginecologia.