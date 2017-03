Guaratuba volta a ter a encenação da Paixão de Cristo

(foto: Reprodução)

O projeto Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo será encenado pelo 17° ano em Guaratuba. No ano de 2016, o evento não aconteceu por causa de dificuldades financeiras mas, com o apoio da Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, do Instituto Guaju e da Prefeitura Municipal de Guaratuba, o projeto volta na Páscoa de 2017 prometendo emocionar o público com encenação na sexta-feira santa católica.

Em sua última edição, 2015, a encenação contou com a presença de aproximadamente 4.000 pessoas. Segundo o coordenador e idealizador do projeto, Fabiano Cecílio da Silva, “o projeto hoje faz parte da história do município, é um momento ímpar de reflexão sobre uma parte importante da história da humanidade”.

O projeto surgiu da iniciativa de jovens da comunidade de Caieiras no ano de 1996 e, depois, foi agregando participantes de diversas comunidades da cidade, contando este ano com 250 integrantes entre atores, figurinista e equipe de apoio. O grande diferencial do projeto é ser totalmente organizado pela comunidade, de forma amadora, mas com a qualidade que grandes espetáculos exigem, promete Silva. Os ensaios para a encenação começam já na próxima semana. No momento, o projeto está em busca de parceiros e patrocinadores, ressalta o coordenador.

A apresentação ocorrerá no dia 14 de abril, ás 19 horas, junto ao morro de acesso de Caieiras. A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação de um quilo de alimento não perecível e também que cada pessoa leve uma vela. O coordenador do projeto, Fabiano Cecílio da Silva, agradece a Prefeitura Municipal de Guaratuba pelo apoio e envolvimento de diversas secretarias, especialmente, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.