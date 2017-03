Ed Sheeran fará participação em 'Game of Thrones'

(foto: Reprodução/Facebook)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor britânico Ed Sheeran será um dos convidados da sétima temporada de "Game of Thrones". O anúncio foi feito neste domingo (12) no festival SXSW - South by Southwest, em Austin (EUA), pelos executivos da série, David Benioff e D.B. Weiss, num painel que contava ainda com as atrizes Maisie Williams e Sophie Turner, intérpretes de Arya e Sansa Stark, respectivamente. Segundo a revista "Vanity Fair", Benioff declou no evento que por anos a produção tentou levar Sheeran à série para fazer uma surpresa a Williams, fã do cantor -ao que a atriz teria concordado com a cabeça. Ainda de acordo com a publicação, a HBO não deu detalhes da participação do cantor, dizendo apenas que ele "tem um papel". A sétima temporada de "Game of Thrones" estreia em 16 de julho na HBO.