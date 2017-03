Governador participa da abertura da feira de móveis de Arapongas

(foto: Reprodução)

SAIBA MAIS

O governador Beto Richa participa nesta segunda-feira (13) da abertura da 11ª edição da Feira de Móveis do Paraná (Movelpar), em Arapongas, região Norte do Estado. A feira abre o calendário nacional de eventos do setor e é considerada uma das mais importantes do País.

A feira reúne 168 expositores, que apresentam os lançamentos das indústrias. A expectativa dos organizadores é receber mais de 40 mil pessoas durante os cinco dias de evento e movimentar R$ 470 milhões em negócios.

SERVIÇO

Governador visita Movelpar

Data: segunda-feira (13)

Horário: 17h30

Local: Expoara – Centro de Eventos de Arapongas

Rua Guaratinga, 4455 - BR-369