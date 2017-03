Reforma da previdência sofre resistência na bancada do Paraná

Wandscheer (PROS): “Como está é um retrocesso” (foto: Divulgação)

A reforma da previdência – apontada pelo governo Temer como fundamental para equilibrar as contas do setor público – sofre cada vez maior resistência entre os deputados da bancada paranaense na Câmara. A contrariedade em relação à proposta - que eleva para 65 anos a idade mínima para aposentadoria, e exige 49 anos de contribuição para a aposentadoria integral, entre outras mudanças - inclui partidos que integram a base governista na Casa. Mesmo parlamentares de partidos mais alinhados ao Palácio do Planalto admitem que o projeto dificilmente será aprovado nos termos defendidos pelo Executivo, considerados radicais demais pelos congressistas.

Na semana passada, dois partidos da base do governo se declararam frontalmente contrários à reforma. Entre eles os dois deputados paranaenses do PSB – o ex-prefeito de Curitiba, Luciano Ducci e Leopoldo Meyer, apesar da legenda não só integrar a base governista no Congresso, como também ocupar cargo no primeiro escalão, através de Fernando Bezerra, ministro das Minas e Energia. Ambos declararam voto contra a proposta de reforma, alegando que as mudanças ferem os direitos já garantidos pela Constituição considerados “instrumentos de justiça social, e que contribuíram substancialmente para a redistribuição de renda, redução da pobreza e dinamização da economia. “Não podemos aceitar uma proposta que afronta conquistas históricas da população”, afirmaram os dois em nota.

Ducci e Meyer disseram ainda que seria “inaceitável” equiparar o direito à aposentadoria entre homens e mulheres; e a exigência de 49 anos de contribuição para aposentadoria integral, além do que chamam de “desmonte da aposentadoria rural, de professores e de categorias profissionais de risco; achatamento dos valores das aposentadorias e a desvinculação das pensões e benefícios assistenciais do salário mínimo”.

Além disso, a bancada do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), que igualmente vêm votando com o governo, decidiu por unanimidade rejeitar o texto proposto. “A reforma como está é um retrocesso muito grande para o Brasil. Para a maioria dos trabalhadores, a aposentadoria é o que lhe resta para o final da vida”, argumentou o coordenador da bancada federal do Paraná, deputado Toninho Wandscheer (Pros).

“A proposta é muito drástica para os trabalhadores rurais e para os pobres que precisam do BPC (Benefício de Prestação Continuada). Tem de mudar esse texto em relação aos trabalhadores rurais e às pessoas de baixa renda”, defendeu. “Seria um absurdo aumentar a idade para aposentadoria rural em 10 anos, como no caso das mulheres, e ainda exigir que contribuam mensalmente Isso equivale à exclusão do sistema previdenciário”, disse Wandscheer.

Exagero - Até quem defende a reforma reconhece que o texto pode sofrer alguma mudança no Congresso. “Eu acho que não é uma coisa tão simples. É muito polêmico, é muito complexo, mas nós temos que olhar para o futuro”, avalia o líder do PPS, deputado Rubens Bueno (PPS).

Ex-ministro da Previdência e integrante da comissão especial que discute a proposta, o deputado Reinhold Stephanes (PSD) também fez restrições ao texto, apesar de considerar que a reforma é imprescindível. “Não se discute que a reforma é necessária, mas acho que alguns pontos (da proposta do governo) foram exagerados”, admitiu. Outro paranaense da comissão, o deputado Assis do Couto (PDT) avalia que entre os principais prejudicados pela proposta estão os trabalhadores do setor rural. “Muita gente não vai alcançar essa aposentadoria. É um erro do governo, que nós queremos corrigir no Congresso”, argumenta.

O deputado Sérgio Souza (PMDB) apoiou emenda propondo manutenção de aposentadoria diferenciada para o trabalhador rural. Não podemos esquecer as especificidades do trabalho no campo, que reduzem a capacidade produtiva com o avançar da idade, que aumenta a probabilidade de doenças crônicas, e mais a dupla jornada de trabalho executada pelas trabalhadoras rurais”, alegou.

Relator quer votar neste mês

Apesar da resistência mesmo entre seus aliados, o governo Temer mantém a meta de aprovar a reforma da previdência no Congresso ainda no primeiro semestre de 2017. O relator da reforma deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), disse que pretende apresentar seu relatório em meados deste mês. Ele vai apresentar seu plano de trabalho amanhã.

Na semana passada, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou em audiência pública na Câmara que não há muito espaço para mexer na proposta do governo, incluindo as regras de transição e a questão da igualdade entre homens e mulheres. Ele alegou que mudar as regras de transição pode prejudicar as pessoas mais velhas em benefício das mais novas. Reduzir a idade dos homens para 40 anos, por exemplo, segundo o ministro, poderá exigir mais tempo de quem tem mais de 50 anos para que a economia de recursos permaneça constante. “Em qualquer transição existe aquela ideia de que um foi prejudicado porque é um pouco mais novo do que outro. Só tem uma maneira de todos estarem iguais: é não ter transição”, afirmou. Com isso, acrescentou, todos estariam sujeitos à na regra nova de aposentadoria aos 65 anos.