Holanda barra ministro turco

Erdogan: episódio agrava conflito entre dois países (foto: Divulgação)

O governo da Holanda negou a aterrissagem no país do avião do ministro de Relações Exteriores da Turquia, Mevlüt Cavusoglu, como parte de uma disputa sobre a intenção do político turco de liderar um ato eleitoral em Rotterdam, uma das mais importantes cidades holandesas. O governo holandês alegou riscos para a ordem e a segurança como motivo da proibição. Inicialmente, a equipe do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, estava disposta a permitir que Cavusoglu falasse a um grupo de convidados no consulado em Rotterdam.

No entanto, o governo holandês alegou que a convocação maciça aos turcos para que participassem do ato colocou em perigo a segurança pública. O governo da Holanda tentou negociar uma solução com a Turquia, mas, em meio às conversações, Cavusoglu ameaçou publicamente a Holanda com sanções econômicas e políticas.

“Isso tornou impossível encontrar uma solução sensata”, afirmou o governo holandês em comunicado. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reagiu rápido, qualificando o governo da Holanda de “nazista” e advertindo que a Turquia poderia bloquear a entrada de diplomatas holandeses no país. “A partir de agora, vamos ver como chegam os seus aviões à Turquia. Claro, refiro-me aos diplomatas, não às viagens dos cidadãos”, disse Erdogan, citado pela agência de notícias estatal turca Anadolu.

Cavusoglu planejava dirigir-se na tarde de sábado aos seus compatriotas turcos na Holanda, pedindo que apoiassem a implementação de um sistema presidencialista no referendo convocado pelo governo turco para 16 de abril. Horas após o incidente com o ministro das Relações Exteriores, o carro da ministra turca de Assuntos de Família, Fatma Betul Sayin Kaya, foi detido enquanto ela tentava ir por terra da Alemanha a Rotterdam.