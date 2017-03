Câmara alemã reabre calendário de cursos em Curitiba

A partir de março, após um período de recesso, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná), retoma o seu calendário de cursos e palestras, que oferecem uma série de oportunidades para profissionais de diferentes áreas se capacitarem. Em 2016, foram realizados 42 eventos, que contaram com a participação de 907 pessoas.

A entidade também dará continuidade aos treinamentos ofertados por meio da AHK Akademie, iniciativa que estimula o intercâmbio das melhores práticas entre as empresas associadas. Lançado em 2015, o treinamento possibilita que um grupo seleto de gestores aprendam a utilizar as técnicas de administração e tecnologias inovadoras de companhias reconhecidas no Brasil e exterior por sua eficiência em gestão.

Para esta semana, as palestras agendadas são: “Construindo resultados”, com Alan Schlup Sant’Anna, no dia 14 de março (terça-feira), das 8h30 às 11 horas, e o café-palestra “Perspectivas da Reforma Trabalhista”, com o advogado Alexandre Euclides Rocha. O café-palestra será no dia 15 de março (quarta-feira), das 8h30 às 10h30. Mais informações podem ser obtidas na AHK Paraná pelo telefone: (41) 3323-5958.

Serviço:

Construindo resultados

Data: 14 de março, terça-feira

Horário: 8h30 às 11 horas

Local: Hotel Mabu Curitiba Business | Rua XV de novembro, 830 (Centro) – Curitiba

Palestrante: Alan Schlup Sant’Anna

Perspectivas da Reforma Trabalhista

Data: 15 de março, quarta-feira

Horário: 8h30 às 10h30

Local: Caravelle Palace Hotel | Rua Cruz Machado, 282 (Centro) – Curitiba

Palestrante: Alexandre Euclides Rocha