Globo “acusa” escândalo com sertanejo do 'The Voice Kids'

No primeiro dia de disputas ao vivo no The Voice Kids, o sertanejo Léo Chaves apareceu sem seu irmão e companheiro de dupla, Victor. Acusado de agredir a mulher, Poliana Bagatini, Victor pediu para se afastar do reality show da Globo. A ausência dele no programa de ontem não foi comentada pelo apresentador André Marques, que introduziu Léo, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown normalmente. A Globo havia informado que manteria na íntegra os programas do dia 26 e do dia 5, que haviam sido gravados previamente. O que se viu, porém, foi outra coisa: a Globo "sumiu" com Victor. Segundo o colunista Flávio Ricco, que escreve para o Bem Paraná, a Globo já como certa a substituição de Victor e Léo para as próximas temporadas do reality, dada a repercussão negativa.

Ator de Ben-Hur pode virar James Bond

Daniel Craig fez quatro filmes de James Bond e deverá passar o bastão para Jack Huston, o mesmo que interpretou Ben-Hur na refilmagem do longa de 1959. Ao menos, o neto do cineasta John Huston é o favorito para o papel, segundo os produtores. Craig chegou a receber uma oferta excelente para uma quinta aventura na pele do agente secreto, mas não confirmou. Assim, o nome de Huston ganha força. Seus concorrentes mais fortes seriam Idris Elba — o primeiro negro no papel — e Tom Hiddleston.

Garoto de Foz vence votação e avança no The Voice Kids

O garoto Juan Carlos Poca, de 14 anos, de Foz do Iguaçu (região Oeste do Paranpa) garantiu a continuidade do The Voice Kids neste domingo, interpretanto o clássico sertanejo "É o amor", da dupla Zezé di Camargo, e arrancou muitos aplausos da plateia do programa. Ele foi escolhido pelo público para continuar no time Victor e Leo com 58%. Giulia Soncini foi a escolhida por Leo Chaves para seguir na competição.

Kong derruba Logan nas bilheterias

Em entresia neste fim de semana, o filme Kong: A Ilha da Caveira arrecadou globalmente US$ 142,6 milhões e, deles, US$ 61 milhões foram só nos Estados Unidos. Com isso, superou a expectativa dos analistas, de US$ 45 milhões. E ainda derrubou Logan no topo das bilheterias — o último filme de Hugh Jackman como Wolverine somou US$ 37,8 milhões no fim de semana e já chegou a US$ 152,6 milhões apenas nos Estados Unidos. O top 5 das bilheterias fechou com o terror racial Get Out em 3º (US$ 21,1 milhões), seguido pela adaptação A Cabana, que tem a brasileira Alice Braga no elenco (somou US$ 10,1 milhões) e por LEGO Batman (US$ 7,8 milhões).

Prefeitura embarga show de MC Kevinho no Abranches

Os fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo foram até a Sociedade Abranches na tarde de ontem para cumprir o embargo do show do MC Kevinho, que aconteceria no clube na data de hoje. O departamento foi acionado pela Secretaria Municipal da Defesa Social e pela Vara da Infância e Juventude. O evento não obteve licença específica e o local não possui liberação do Corpo de Bombeiros. Dessa forma, é impossível ter a dimensão da capacidade de público e da correta sinalização de saídas de emergência. O auto de embargo foi emitido no último dia 9 de março.

Níver do dia

José Mojica Marins, Cineasta brasileiro, 81 anos