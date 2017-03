Jogadores e torcedores brigam em campo no empate entre Gama e Brasiliense

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gama e Brasiliense fizeram um clássico que ficou marcado por uma grande confusão no final do jogo. Os times empataram por 1 a 1, mas os jogadores, comissões técnicas e torcedores protagonizaram uma briga generalizada em campo. A partida teve que ser encerrada antes do tempo previsto. De acordo com o jornal Correio Braziliense, uma cotovelada de Nunes em Dudu Gago iniciou a discussão em campo. Depois disso, muitos jogadores começaram a discutir e trocar agressões. Torcedores de Gama e Brasiliense invadiram o campo e aumentaram a confusão generalizada. A polícia demorou a controlar os ânimos e usou gás de pimenta para isso. Ainda de acordo com o jornal, alguns policiais agrediram jogadores. A ambulância do estádio teve que ser usado para atender as vítimas do confronto. O juiz terminou o jogo aos 44min do 2º tempo. Roberto Pitio tinha aberto o placar para o Gama. Mas Reinaldo, ex-Flamengo e São Paulo, empatou a partida. O Brasiliense é o líder do campeonato estadual, com 21 pontos. O Gama, segundo colocado, tem 17 pontos e dois jogos a menos.