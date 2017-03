Bandidos assaltam prédio dos Juizados Especiais em Curitiba

Assaltantes não perdoaram nem o prédio em Curitiba dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, do Tribunal de Justiça do Paraná, no bairro Água Verde, no início da noite de domingo (12).

Leia mais notícias policiais no blog Plantão de Polícia.

De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens armados invadiram o prédio e renderam um vigilante. Depois, roubaram documentos, cujo teor não foi divulgado, e ainda levaram dinheiro de um caixa eletrônico da Caixa Econômica com um maçarico. Foram levados também quatro coletes balísticos e um revólver do vigilante.

O caso será investigado pela Polícia Federal.